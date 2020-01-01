للتعرف على أهمية دور العمل الشرطي.. الحماية المدنية بالفيوم تستقبل زيارة لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالفيوم، عدد من طلاب المدارس رفقة مسئوليهم، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة، ومدى أهمية دورهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، خاصةً رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، كما تم إجراء تدريب مبسط على استخدام تجهيزات الإطفاء وشرح طريقة الإخلاء المنظم في حالات الطوارئ.

وتوجه مسئولي المدارس والقائمين على الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة في الترابط والتلاحم مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة التعليمية.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور ايجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.