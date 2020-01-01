ضبط مندوب شركة استولى على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد الأشخاص، لاتهامه بالاستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه من بعض المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص "مندوب بشركة أدوية -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج" بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية بلغ إجماليها مليوني و960 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامه بذلك وتوقفه عن سداد الأرباح.

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أكدت التحريات صحة البلاغ، كما أضافت حصول المتهم المذكور على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.