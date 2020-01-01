ضبط عاطل اشترك مع نجله في سرقة سيارات بالإسكندرية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية لاشتراكه مع نجله في تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإسكندرية والبحيرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام شخصان "عاطل ونجله" لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة السيارات ليلاً بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم، مُتخذين من مدينة الإسكندرية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 حوادث بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشاده ضبط جميع السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.