لإجراء بعض الإصلاحات.. تحويلات وتعزيزات مرورية على صلاح سالم ومصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، للقيام بتنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح، بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/1/2020.

وأضافت الإدارة العامة، أنه سيتم القطع العرضي في الاتجاهين بالتناوب بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور، ويتم تنفيذ الأعمال على مراحل ولا يتم الانتقال للمرحلة التالية إلا عقب الانتهاء من المرحلة السابقة تماماً، وإعادة الشيء لأصله دون إجراء أي أعمال غلق ودون إجراء أي تحويلات مرورية نهائياً.

وفي سياقٍ متصل، وبمناسبة القيام بتنفيذ مشروع دهان أسفل كوبري مشاة مصر القديمة بالاتجاهين، سيتم العمل بنصف الاتجاه بالتناوب لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/1/2020، وتنفيذ الأعمال في ليلة واحدة فقط على أن يتم فتح كامل الطريق أمام الحركة المرورية في تمام الساعة 6 صباحاً، ودون الغلق الكلي لنهر الطريق.

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وأوضحت الإدارة، أنه في إطار تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدني لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو (أمام محطة الكاوتش) في الاتجاهين عن طريق الغلق الكلى للاتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدني.. ستكون الأعمال لمدة ستة ساعات فقط تبدأ من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 4/1/2020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية في المدة الزمنية المشار إليها وذلك على النحو التالي :

تحويل القادم من طريق مصر الإسماعيلية ثم كوبري الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطئ (طريق الخدمة) وحتى امتداد الطريق البطئ تجاه مناطق الكلية الحربية .

وتحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار تجاه محور جوزيف تيتو يساراً للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسي تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر وعلى المتجهين لطريق مصر الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر ثم محور جسر السويس ثم طريق الإسماعيلية.