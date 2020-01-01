خلال 24 ساعة.. ضبط 9941 قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، عن ضبط 1018 قضية متنوعة.
كما نجحت الحملات في ضبط 1005 قضية تموينية متنوعة، 9941 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
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