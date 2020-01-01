مصر | "فتوى مجلس الدولة" يعلن عدم اختصاصه في نزاع السكة الحديد و"سيماف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتوى مجلس الدولة" يعلن عدم اختصاصه في نزاع السكة الحديد و"سيماف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة والتي نصت على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي القانوني مسببا في المنازاعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية، ويكون رأيها ملزم للجانبين.
وأوضحت الجمعية، أن الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لأية دولة عربية ترغب الانضمام إليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت في تكوينها بعض الدول الغربية بغرص إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما أنها لا تخضع لقانون أي من الدول الأعضاء، لذلك فان الهيئة لا تعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66" مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.