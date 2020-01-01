مصر | "الحماية المدنية" تنقذ مواطنا اُحتجز داخل مصعد في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحماية المدنية" تنقذ مواطنا اُحتجز داخل مصعد في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ مواطن تم احتجازه داخل مصعد أحد العقارات بالتجمع الأول.

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا باحتجاز أحد المواطنين داخل مصعد بعقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من فتح باب المصعد يدويًا وإخراج المواطن سالمًا ودون إصابات.



ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإغاثة المواطن استحسان المواطنين، وتوجه المواطن بالشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول.

