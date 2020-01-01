مصر | أول محاضر 2020.. القبض على مسئول محطة وقود في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول محاضر 2020.. القبض على مسئول محطة وقود في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المدير المسئول عن محطة وقود بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا مفاده بضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية، لتجميعه (61،500 ألف لتر بنزين 92 - 95 وسولار ) خلاف الرصيد الأصلي للمواد البترولية بالمحطة المثبت دفتريًا دون التعاقد مع الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، قدرت المضبوطات بقيمة مالية (125،473) ألف جنيهًا تقريبًا.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.