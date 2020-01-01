مصر | القبض على عاطلان لسرقتهما السيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلان لسرقتهما السيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطلان لسرقة السيارات، حيث ارتكابوا 8 حوادث سرقة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة.. بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب"المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، الدقى" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما عدد 8 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من ضمن السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأضافا بقيامهما بإعادة باقى السيارات المستولى عليها فى عدد 6 وقائع لمالكيها عقب التحصل منهم على مبالغ مالية قاما بإنفاقها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.