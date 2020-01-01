مصر | القبض على عاطلان لسرقتهما المساكن بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلان لسرقتهما المساكن بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزاره الداخلية في القبض على عاطلان، تخصص نشاطهما الاجرامي في سرقة المساكن باسلوب التسلق بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلان – لهما معلومات جنائية. بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق"، مُتخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما (مالك محل مصوغات ذهبية، ومالك محل أجهزة كهربائية - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما أقرا بما جاء بإعترافات المتهمان، وأضافا بسابقة علمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وأضافا بقيامهما بإنفاق المبالغ المالية من متحصلات بيع المسروقات على متطلباتهم الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.