مصر | ضبط عاطلان وسيدة لسرقة المساكن بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلان وسيدة لسرقة المساكن بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزارة الداخلية في القبض على عاطلان وربة منزل، تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسوان.

وتبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من صاحب محل مصوغات كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر باب شقته وسرقة طبنجة مُرخصة له - كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 300 جرام - 2 شاشة تلفزيون - 2 ساعة يد.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاطلان"لهما معلومات جنائية" وزوجة أحدهما "ربة منزل" - مقيمين بدائرة قسم ثان أسوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن، وأرشدوا عن المسروقات الطبنجة و10 طلقات من ذات العيار- مبلغ مالى قدره 29،300 جنيه - 2 خاتم ذهب - 2شاشة تلفزيون، وأضافوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات السرقة وبيع باقى المسروقات، كما تم ضبط دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" يستخدموه فى تنقلاتهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.