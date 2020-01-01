مصر | سقوط مستريح الأدوية.. جمع 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها بسوهاج

وأكدت التحريات صحة البلاغ وحصول المتهم المذكور على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

