مصر | سقوط مستريح الأدوية.. جمع 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مستريح الأدوية.. جمع 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مندوب بشركة أدوية لقيامه بالاستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية بسوهاج.
وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص مندوب بشركة أدوية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية بلغ إجماليها 2،960،000 إثنان مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامه بذلك وتوقفه عن سدادالأرباح.
وأكدت التحريات صحة البلاغ وحصول المتهم المذكور على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.