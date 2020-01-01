مصر | وش إجرام.. ضبط هارب من "المؤبد" وبحوزته بانجو وبندقية آلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وش إجرام.. ضبط هارب من "المؤبد" وبحوزته بانجو وبندقية آلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية و2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بأسوان.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية "سرقة، سلاح بدون ترخيص، مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام جنايات محكوم عليه في ثلاثة منهم بالسجن المؤبد، وكذا مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم حبس "جزئي، مستأنف".