مصر | سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة ماليكها في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة ماليكها في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عاطل ونجله في الإسكندرية، على تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات، وتم ضبط أحدهما، فيما لاذ الآخر بالفرار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين "عاطل ونجله" لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة السيارات ليلًا بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم، مُتخذين من مدينة الإسكندرية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.