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مصر | غلق 3 مصانع دون تراخيص في القاهرة

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واصلت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

- ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة مسحوق الغسيل كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على 1،580 طن مسحوق غسيل مُعبأة داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة – 1 طن مسحوق غسيل مخلوط بالألوان "مُعدة للتعبئة" 1،890 طن ملح صناعى 150 كيلو ألوان صناعية – 2 منخل- 300 عبوة فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

- ضبط (مسئول عن مصنع أدوات صحية كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الأدوات الصحية "خلاطات مياه" مُستخدمًا مواد رديئة الصنع ومجهولة المصدر ووضع بيانات تفيد أن بلد المنشأ أجنبي بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر داخل المصنع على (311 خلاط مياه "مُعدة للبيع"-370 خلاط مياه "تحت التصنيع"- 750 قلب خلاط مياه - 4 إسطمبه - كمية من الكراتين الفارغة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


- ضبط (مسئول عن محل للعطارة والمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (300 كيلو جرام زبيب "منتهية الصلاحية") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

- ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيده زينب) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها مدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على ( 1،250 طن "طحينه" - 540 كيلو جرام "زيت طعام") وجميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

- ضبط صاحب مصنع طفايات حريق كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتجميع طفايات الحريق الفارغة وإعادة تعبئتها مستخدمًا مواد مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على 302 طفاية حريق 70 خرطوم طفاية حريق 50 صندوق حريق بالبكرة والخرطوم " - 1000 تيلة أمان بلاستيك 600 فونية حديد 500 محبس نحاس 350 مقبض خاص بطفايات الحريق 230 جلبة نحاس 200 رشاش مياه 620 كرتونة فارغة 6 تنك 30 إسطوانة أكسجين 500 استيكر يحمل إحدى العلامات التجارية 2000 استيكر إرشادي للحريق وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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