مصر | غلق 3 مصانع دون تراخيص في القاهرة

- ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة مسحوق الغسيل كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على 1،580 طن مسحوق غسيل مُعبأة داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة – 1 طن مسحوق غسيل مخلوط بالألوان "مُعدة للتعبئة" 1،890 طن ملح صناعى 150 كيلو ألوان صناعية – 2 منخل- 300 عبوة فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

- ضبط (مسئول عن مصنع أدوات صحية كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الأدوات الصحية "خلاطات مياه" مُستخدمًا مواد رديئة الصنع ومجهولة المصدر ووضع بيانات تفيد أن بلد المنشأ أجنبي بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر داخل المصنع على (311 خلاط مياه "مُعدة للبيع"-370 خلاط مياه "تحت التصنيع"- 750 قلب خلاط مياه - 4 إسطمبه - كمية من الكراتين الفارغة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.