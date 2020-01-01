أخبار مصر | "عمال مصر": تحويل الجامعة العمالية لـ"تكنولوجية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر": تحويل الجامعة العمالية لـ"تكنولوجية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، ما تم من تطوير في أعمال الإنشاءات والمناهج والمعامل داخل الجامعة العمالية.

واتفق الحضور من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على تحويل الجامعة العمالية لجامعة تكنولوجية خلال المرحلة المقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، وعدد من الجامعات الصينية.

وكان قد تم تشكيل لجنتين لمتابعة تطوير الجامعة العمالية، بعدما ألغت وزارة التعليم العالي درجة البكالوريوس بها، واقتصارها على دبلوم مهني، معللة ذلك بعدم ارتقاء المناهج التي تدرس بالجامعة لدرجة البكالوريوس، وأيضا لعدم إجراء تطويرات بتعامل الجامعة منذ فترة.