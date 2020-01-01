أخبار مصر | برعاية الرئيس.. وزيرة الصحة تعلن عن مبادرات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية الرئيس.. وزيرة الصحة تعلن عن مبادرات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع رئاسة الوزراء اليوم، أهم مؤشرات نتائج حملة "100 مليون صحة" التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكما طرحت بعض المبادرات الجديدة للعام 2020.

وأكد رئيس الوزراء، في البداية، على حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال المبادرات الجديدة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، بجانب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى أنها تأتي في سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسئولية.

وقال رئيس الوزراء، إن المبادرات الرئاسية من أهمها حملة "100 مليون صحة"، وقد حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس "سي" لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، كما شاركت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.