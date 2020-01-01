أخبار مصر | الأربعاء.. اجتماع لـ"عمال مصر" بشأن قانون قطاع الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. اجتماع لـ"عمال مصر" بشأن قانون قطاع الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم، بحضور عدد كبير من قيادات مجلس إدارة الاتحاد، حيث اتفق الحضور على قيام كل نقابة عامة بالتواصل مع اللجان النقابية التابعة لها والحصول على ملاحظاتهم على تعديلات القانون، ومن ثم إعداد مذكرة بمطالب كل نقابة عامة، لعرضها خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، للوصول لصيغة نهائية لاتحاد العمال بشأن التعديلات، وإعداد مذكرة بها لعرضها على وزير قطاع الأعمال.

وتقوم الحكومة المصرية حاليا ممثلة في وزارة قطاع الأعمال، بإعداد تعديلات على قانون قطاع الأعمال، لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها.