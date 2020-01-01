أخبار مصر | مصادر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل توزيع التابلت على مديريات التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل توزيع التابلت على مديريات التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي توزيع التابلت على المحافظات، حيث يشرف على عملية التوزيع الدكتور أحمد ضاهى نائب الوزير للتكنولوجيا.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن التابلت وصل فى عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة وقد بدأت الوزارة فى التوزيع وفقًا للمرحلة الأولى، بينما يوجد محافظات أخرى لم تصل إليها التابلت على رأسهم سوهاج وشمال سيناء.

وقالت المصادر، إن الدكتور أحمد ضاهى نائب وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا يتابع بنفسه توزيع التابلت عن طريق تقارير رسمية تأتى إليه من المحافظات.

وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه قد استقبل التابلت فى المحافظة منذ يومين، وأشار إلى أنه تابع عملية التوزيع على المديريات بنفسه، على أن يتم التنسيق والدخول على الشبكات للطلاب خلال الأيام المقبلة.

بينما أكد ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية أن الجيزة سوف تستقبل التابلت خلال الساعات المقبلة، مشيرُا إلى أنه سوف يتم توزيعه على الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يتم توزيعه على الطلاب بعد امتحانات يناير الجارى.

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وصرح عبد العزيز عطية مدير مديرية شمال سيناء، لـ"الخليج 365" إن المديرية لم تستلم حتى الآن التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي سوف يستخدمون تابلت العام الماضي.

أما فى سوهاج أكدت مصادر بالمديرية أن سوهاج لم تستلم حتى الآن أى تابلت، وأشارت المصادر أن المدارس مجهزة وفى أتم الاستعداد لاستلام التابلت ولكن حتى الآن لم يصل.

جدير بالذكر أنه سيتم توزيع التابلت على 20 محافظة ضمن المرحلة الاولى، حيث تقوم الوزارة بتوزيع الأجهزة بمحافظات الإسماعيلية (7919 جهاز) وبور سعيد (5682) والسويس (4075) ومرسى مطروح (1863) وشمال سيناء (3300) والوادي الجديد (2601) والأقصر (6349) وجنوب سيناء (832) والبحر الأحمر (2885) وأسوان (7289) والفيوم (14841) وبنى سويف (16643) وقنا (16353) والإسكندرية (45349) والقاهرة (91572) والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وسوهاج (21137) والشرقية (50017) ودمياط (12582).

وفى هذا السياق قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات سابقة له، إن الغرض من استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي هو إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لكل طلاب وطالبات مصر فى هذا الصف الدراسى للحصول على المحتوى الرقمى بالغ الثراء الموجود على التابلت.

وأضاف الوزير فى تصريحاته السابقة إن التابلت يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل، مؤكدا أن الطلاب والطالبات سيؤدون كذلك الامتحانات على التابلت دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية يحاول بعضها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية عبر التسريب وما شابه.