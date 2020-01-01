أخبار مصر | "التضامن": بدء تسجيل الدفعة الـ94 من الخدمة العامة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": بدء تسجيل الدفعة الـ94 من الخدمة العامة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019.
كما أكدت الوزارة أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من اليوم 1/1/2020.
يذكر أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة من خلال عدد من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة وأسر منتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابات وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين، بالإضافة إلى خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.