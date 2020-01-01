أخبار مصر | "التضامن": بدء تسجيل الدفعة الـ94 من الخدمة العامة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": بدء تسجيل الدفعة الـ94 من الخدمة العامة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 94 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 2/2/2020.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019.