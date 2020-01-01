أخبار مصر | "القباطي".. معرض فني لمتحف النسيج بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القباطي".. معرض فني لمتحف النسيج بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد؛ معرضاً فنياً تحت عنوان "القباطي" وذلك يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020، بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد في إطار مشروع إحياء نسيج القباطي، كما يحاكي القطع المعروض بعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مشيرا إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عددا من قطع النسيج المجسمة، وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف على إعطاء الفرصة لذوي البصيرة للتعرف والاستمتاع بتاريخ وآثار حضارة مصر العظيمة بشكل عام وفنون نسيج القباطي المختلفة بشكل خاص.