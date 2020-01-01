أخبار مصر | "القباطي".. معرض فني لمتحف النسيج بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القباطي".. معرض فني لمتحف النسيج بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد في إطار مشروع إحياء نسيج القباطي، كما يحاكي القطع المعروض بعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مشيرا إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عددا من قطع النسيج المجسمة، وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف على إعطاء الفرصة لذوي البصيرة للتعرف والاستمتاع بتاريخ وآثار حضارة مصر العظيمة بشكل عام وفنون نسيج القباطي المختلفة بشكل خاص.
ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، إنه على هامش المعرض سوف يتم تنظيم جوالات لزوار المتحف داخل القاعات المختلفة للمتحف لتعريف الجمهور على نسيج القباطي في مصر بشكل عام، وقطع النسيج التي تنتمي للفن القبطي بشكل خاص.
وكما سيقدم القسم التعليمي بالمتحف، عددا من الورش الفنية والتعليمية للأطفال طوال مدة المعرض، وسيتم تنظيم محاضرة بعنوان "إحياء نسيج القباطي" يقدمها الدكتور إبراهيم الخولي مدرس النسيج بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير والمشرف على المشروع.