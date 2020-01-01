أخبار مصر | توجيه مهم من "التعليم" لأولياء أمور طلاب المدارس اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه مهم من "التعليم" لأولياء أمور طلاب المدارس اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا هاما وعاجلا للمدارس المصرية اليابانية موجه لأولياء الأمور حول موعد استحقاق القسط الثاني أو أي مبالغ مالية متبقية من القسط الأول للمصروفات الدراسية

وقالت الوزارة، في خطابها، إن ذلك سوف يكون في الفترة من 5 يناير الجارى حتى 15 يناير الجاري.



وذكرت، أنه لم يتم مد فترة السداد بعد هذا التاريخ 15 يناير لعام 2020 وذلك لوجود ماكينة دفع إلكتروني على مستوى كل مدرسة تسهيلًا على أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة: "من يمتلك فيزا بنكية الخصم المباشر يمكن الدفع في المدرسة عن طريق الماكينة الخاصة، ومن لا يمتلك فيرا خاصة بالخصم المباشر تقوم المدرسة بإعطائه إذن دفع يتوجه به إلى البنك للسداد وإحضار إيصال السداد بالقيمة المتبقية عليه والتي سوف يتم ذكرها في إيصال السداد".

