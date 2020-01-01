أخبار مصر | مصادر: "التعليم" ترسل 40 مدرسًا إلى اليابان للتدريب على أنشطة الحوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: "التعليم" ترسل 40 مدرسًا إلى اليابان للتدريب على أنشطة الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يوجد فوج جديد من المعلمين المصريين سوف يسافرون إلى اليابان يوم 19 يناير الجاري للتدريب على أنشطة التوكاتسو "الحوار" والتدريب على التدريس في المدارس المصرية اليابانية وذلك ضمن برتوكول تعاون مع جامعة فيكوي.

وأكدت المصادر، أن هؤلاء المعلمون سوف يمضون مدة 35 يوما لتدريبهم على أنشطة الحوار والمناقشة، ويصل عدد المعلمين لـ 40 معلما.