أخبار مصر | مصادر: "التعليم" ترسل 40 مدرسًا إلى اليابان للتدريب على أنشطة الحوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: "التعليم" ترسل 40 مدرسًا إلى اليابان للتدريب على أنشطة الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يوجد فوج جديد من المعلمين المصريين سوف يسافرون إلى اليابان يوم 19 يناير الجاري للتدريب على أنشطة التوكاتسو "الحوار" والتدريب على التدريس في المدارس المصرية اليابانية وذلك ضمن برتوكول تعاون مع جامعة فيكوي.
وأشارت، إلى أنه يوجد فوج من مدربين المدارس اليابانية أيضًا يستعدون للسفر إلى اليابان وسوف يمكثون لمدة 15 يوما في اليابان.
وقالت المصادر، إن هذه الاجراءات تأتي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي للعمل على تطوير تجربة المدارس المصرية اليابانية وتطوير هذه النوعية من المدارس والتي بدأت العام الماضي ولاقت نجاحا كبيرا.
وأكدت المصادر، أن هؤلاء المعلمون سوف يمضون مدة 35 يوما لتدريبهم على أنشطة الحوار والمناقشة، ويصل عدد المعلمين لـ 40 معلما.
وأشارت، إلى أنه يوجد فوج من مدربين المدارس اليابانية أيضًا يستعدون للسفر إلى اليابان وسوف يمكثون لمدة 15 يوما في اليابان.
وقالت المصادر، إن هذه الاجراءات تأتي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي للعمل على تطوير تجربة المدارس المصرية اليابانية وتطوير هذه النوعية من المدارس والتي بدأت العام الماضي ولاقت نجاحا كبيرا.