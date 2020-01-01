أخبار مصر | صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء عام 2019.

وأعلن الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 3020 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليونا و510 آلاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .

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وقال: إنه تم صرف منح لمواليد 34 عاملا ومنحة الزواج لـ 5 عمال، ومنح للوفاة لـ 6 عمال، والرعاية الصحية لعمليات جراحية لـ 4 عمال ، وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة بالرعاية الصحية والاجتماعية بلائحة العمالة غير المنتظمة 62 لسنة 2019.

ومن جهة أخرى أوضح مدير المديرية أنه تنفيذا لتكليفات وزير القوي العاملة بسرعة الانتهاء من التحول الرقمي بداية إبريل المقبل وإيجاد حلول لمعوقات تنفيذ الربط الكامل للمديرية ومكاتبها تم عقد اجتماع مع مدير مركز المعلومات بالمديرية ومسئولي الدعم الفني بالإنتاج الحربي ومدير الإدارة المالية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير شئون المناطق لبحث كافة المعوقات والعمل علي إزالتها سواء كان عن طريق توفير الأجهزة أو إصلاح وصيانة لبعضها عن طريق المتوفر بند التجهيزات وبند الصيانة بميزانية المديرية، وتدريب العاملين بالمكاتب والإدارات لضمان تنفيذ الربط الكامل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عاجل يوضح ما تم إنجازه وكيفية التغلب علي المعوقات والتأكيد علي إتمام التحول الرقمي كاملا قبل أول إبريل المقبل.