أخبار مصر | مرصد الأزهر: 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال 2019

وقال المرصد إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأضاف المرصد في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967، لافتًا إلى أن تشجيع حكومة الكيان لجماعات «الهيكل» المزعوم على اقتحام «الأقصى»؛ لتحقيق مكاسب سياسية، كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين.

وأكد المرصد أن تلك الانتهاكات التي تستبيح أولى القبلتين وثالث الحرمين، حلقة في مسلسل الإجراءات الصهيونية التي ينتهجها الكيان المحتل؛ لإضفاء ملمح تهويدي على المقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على موقفه الرافض تجاه تلك الاقتحامات التي تستهدف السيطرة التدريجية على مقدسات المسلمين ومحو تاريخها العربي والإسلامي.

