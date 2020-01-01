أخبار مصر | وداعا لشباك التذاكر.. 10 خدمات يقدمها تطبيق المترو على هاتفك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وداعا لشباك التذاكر.. 10 خدمات يقدمها تطبيق المترو على هاتفك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن إطلاق خدمة جديدة، وهي تطبيق على الموبايل باسم (مترو القاهرة ECM للغة العربية و(Cairo metro ECM) للغة الإنجليزية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم العمل به مع بداية العام الجديد 112020 لنسخة Android ويليها بأيام 1512020 نسخة iOS ليصبح ذلك التطبيق أكثر استخداما وتفاعلا ووصولًا إلى جمهور الركاب من خلال تقديمه للعديد من الخدمات بجانب الموقع الالكتروني.

وتستعرض لكم الخليج 365 فى السطور التالية الخدمات التى يوفرها التطبيق الجديد:

1- يتيح معلومات تعريفية للركاب عن خطوط المترو ومحطاته.

2- يوضح للراكب معرفة سعر الرحلة بالمحطة المراد الوصول إليها.

3- يقدم لك معلومات عن أقرب محطة مناسبة لموقعك.

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4- يقدم لك خدمة شحن الكارت الذكى.

5- يتيح لك الإستفادة من الخدمات المقدمة من الموقع الإلكترونى للشركة بنفس حساب التطبيق.

6- يتيح لك خدمة الدفع الإلكترونى فى الرحلة الواحدة.

7- يتيح لك تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أعطال المترو.

8- من المقرر أن يصبح بديلا لشبابيك الذاكر ومكاتب الإشتراكات

9- يتيح للراكب معرفة المخالفات والغرامات وتحديد أسعارها لتجنب الوقوع بها.

10- يقدم معلومات توضيحية عن إرشادات السلامة للركاب.