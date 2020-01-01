أخبار مصر | وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، تداول 460 شاحنة بضائع و26 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Dagam وعلى متنها 32 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين امانة ونما اكسبريس وعلى متنهم 98 شاحنة.

بينما تغادر السفينتين عزيز اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 140 شاحنة و1 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 32 شاحنة و15 سيارة وغادرت السفينة سينا بريدج وعلى متنها 114 شاحنة و2 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و4 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 53 شاحنة و4 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى.