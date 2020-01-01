أخبار مصر | محافظ الجيزة يكشف خطة 2020 لرصف الطرق والمحاور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يكشف خطة 2020 لرصف الطرق والمحاور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خطة المحافظة للعام الحالي 2020، بتخصيص ٢٣٠ مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف، وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور‪.‬

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح، بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات‪ .‬

وأكد "راشد" أنه تم الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع شكري القواتلي والجيش والمدبح بمركز ومدينة العياط، حيث تم تخصيص ٨ مليون جنيه كإعتماد أولى للبدء في تنفيذ أعمال الرصف بهم إلي جانب الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع يوسف السباعي والجيش والكرنك بمركز ومدينة الصف تمهيدآ للبدء في تنفيذ أعمال الرصف.

وأشار "محافظ الجيزة" إلى أن المحافظة تسعى لتدبير اعتمادات مالية إضافية للنهوض بمستوي الطرق والمحاور بعدد من القطاعات التي تحتاج لتطوير.

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كما أكد راشد أهمية اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب، من أجل التكاتف والتعاون للعمل علي الإرتقاء والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن ولتحقيق مستوي معيشي أفضل ينال رضاء المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية مزغونة بالبدرشين، وجاري العمل علي تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية‪ .

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وفي نفس الإطار انتهت محافظة الجيزة من رفع 200 طن مخلفات بطريق مصرف ترسا الكنيسة بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، وذلك خلال حملات استمرت على مدار يومين حيث جاءت تلك الحملات إستجابة لمطالب المواطنين إضافة إلى رفع 400 طن مخلفات من مطقة أرض المطاحن من خلال هيئة النظافة والتجميل، وذلك عقب الجولة التى قام بها محافظ الجيزة بالمنطقة للوقوف على حالة النظافة بها.