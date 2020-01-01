أخبار مصر | "الزراعة" تكشف أسباب زيادة الصادرات لـ5.4 مليون طن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزراعة" تكشف أسباب زيادة الصادرات لـ5.4 مليون طن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه لأول مرة تستطيع مصر النجاح في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية لزيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، موضحا أنه تم فتح ما يقرب من 12 سوقا خارجيا أمام ما يزيد عن 20 صنفا من الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2018/2019، مما أدى إلى زيادة صادرات الخضر والفاكهة إلى أكثر من 5.4 مليون طن.

وأوضح تقرير الحجر الزراعي، أنه تم فتح أسواق كندا لصادرات الطماطم، وتصدير الثوم إلى إندونيسيا والموالح والعنب لدولة أورجواي، وتصدير العنب إلى الهند وتصدير تفل البنجر والعنب إلى الصين والجريب فروت إلي أستراليا والموالح إلي ميانمار، والموالح إلى تيمور الشرقية وفتح الأسواق التركية أمام البطاطس والبصل وشتلات المانجو، وتصدير الموالج والبطاطس والعنب والبصل إلى صربيا والثوم إلى البرازيل والخضر والفاكهة إلى اليابان.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن الجهود المبذولة من قبل الحجر الزراعي المصري نجحت في زيادة صادرات الخضر والفاكهة إلى أكثر من 5.4 مليون طن، ورفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وتخفيض نسب الفحوصات الإضافية التي تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية فضلا عن رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية لدول الخليج العربي واستئناف تصدير البصل المصري للسعودية، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التصدير للحاصلات الزراعية دليل علي تطبيق معايير صارمة على الصادرات الزراعية إلى الخارج تعتمد على الشفافية في تطبيق هذه المعايير.

وأضاف العطار، أنه بفضل جهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي فقد تم رفع محصول الفراولة من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10 % لمدة جاوزت 7 أعوام، ورفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 20 %، والنجاح في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق انتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي منذ عام 2015.