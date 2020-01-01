شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الغرف السياحية» يشيد بمبادرة «السياحة والبيئة» لحل أزمة مراكز الغوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اتحاد الغرف السياحية بالاستجابة السريعة من وزارتي السياحة والآثار والبيئة، لشكوى بعض مراكز الغوص من بعض القرارات التي صدرت مؤخرا، وكان هناك تحفظ من مراكز الغوص والأنشطة البحرية عليها، واستجابت الوزارتان بشكل فوري لطلب اتحاد الغرف السياحية وغرفة الغوص بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة قبل تفاقمها.

وعلي الفور عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩، وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة عكست رغبة جميع الأطراف وحرصها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وكنوز البيئة البحرية بمصر.. وتم التوصل إلى عدة قرارات في إطار مطالب مراكز الغوص بتخفيف الأعباء عليها واختيار توقيت فرض أى رسوم، وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة تأكيد أن التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي.. وأشاد بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة.. بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسؤولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا على مدار سنوات عديدة ويتحقق الآن بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة.

وقال الوصيف إن القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع يعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع أن وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الستة أشهر المقبلة.. مشيرا أن إلى القطاع يأمل في أن يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة لتصب في النهاية لصالح اقتصادنا القومي.

وأكد أحمد الوصيف أن قطاع السياحة أحرص القطاعات على الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية أولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع وثانيا لأن تلك الموارد والكنوز أحد أهم عناصر الجذب السياحي بمصر.. وأضاف أن القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين أولها القيمة المنطقية لتلك الرسوم والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع.. مشددا على ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض أى رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.

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وقد توصل الاجتماع الذي تم عقده عن القرارات الآتية :-

١ - إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020

٢ - تخفيض نسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات المنطلقة من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020.

٣ - إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020.

٤ - يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠ .

وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.