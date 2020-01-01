شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس..وزير الاتصالات يزور جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف، غدا الخميس، جامعة سوهاج، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، يرافقه اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم، في زيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، وفرع معهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك عقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

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وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة، والمحافظات والمناطق على كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وأضاف عزيز، بأنه يتم إنشاء المعهد على مساحة 2000 متر مربع، بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد أشرف على تنفيذه على مدار 6 أشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح عزيز أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام، وتضم 164 طالبا وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب.