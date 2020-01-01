شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات برنامج إعداد «المشرفين الماليين والإداريين» بالهيئات الرياضية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الشباب والرياضية في الاسكندرية (ادارة إعداد القادة) مساء امس فعاليات برنامج اعداد المشرفين الماليين والإداريين والهيئات.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية ان تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في ظل التطور التقني الذي يعيشه العالم اليوم، حيث باتت الحاجه إلى الحصول على دورات تدريبية ملحة ومهمة للمؤسسات والأفراد، لتنميه مواردها البشرية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وتخصيص ميزانية سنوية للتدريب، وتحتاج المؤسسات إلى تقييم أدائها كل فترة من أجل اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها من خلال دورات تدريبية تقدمها للعاملين بها كوسيلة من وسائل علاج نقاط الضعف لديها وتطوير وتحسين الأداء.

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واوضحت ان التدريب يساهم في تنمية مهارات العاملين بالمؤسسات وتحديث معلوماتهم حول الوظائف التي يعملون بها ويتقنونها مما يعود على المؤسسة بالعوائد الاستثمارية الإيجابية كما يساهم تدريب فرق العمل داخل المؤسسات والمنظمات في عملية تدوير الموظفين من خلال تدريب العاملين بالمؤسسة على بعض أعمال ومهارات الادارات الأعلى مما يساعد المؤسسة على تدوير العاملين بها وتنمية خبراتهم العملية والعلمية من خلال البرامج التدريبية التي توفرها المؤسسات للعاملين بها يتم تحفيز العاملين وتعزيز انتمائهم للمؤسسة التي يعملون بها مما يعود على استقرار المؤسسة واستثمارها في فريق عملها المتدرب المتقن كذلك يحتاج الموظف باستمرار إلى تحديث معلوماته حول وظيفته التي يتقنها بالإضافة إلى اكتساب مهارات وخبرات تزيد من كفاءة أدائه في عمله الحالي، وإذا أراد الفرد تغيير مساره الوظيفي بعد دراسة متأنية بما يناسب طموحاته .



واشارت إلى ان المديرية تقوم دوما للعمل على رفع كفاءه العاملين في الهيئات الشبابية والرياضيه لديها مشيرة إلى ان البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشرفين الماليين والإداريين والهيئات بالادارات الفرعية ومراكز الشباب.



والقي باسم مرسى مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقا محاضرة خلال الختام القي فيها الضوء على قانون الشباب ولائحته التنفيذية وفى نهايه المحاضره تم توزيع شهادات تقدير على الذين اجتازوا الدورة.