شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: تحديد ضوابط أعمال الحفر بالشوارع حفاظًا على المال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تحديد الضوابط اللازمة لإعادة الشىء لأصله فيما يخص أعمال الحفر بالشوارع للأغراض المختلفة لضمان إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية حفاظًا على أي استثمارات تم ضخها بهذه الشوارع والحفاظ على المال العام، مؤكدا أن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

Advertisements

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فيفي شوقي، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عصام، مدير لجنة رد الشىء لأصله، وأيمن محمد، مدير حسابات صندوق الخدمة بالمحافظة، وولاء صلاح الدين، مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة رصف وتمهيد والطرق ورد الشىء لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية، حرصًا على السيولة المرورية وتخفيفاً على المواطنين مع تحصيل الإيرادات من رد الشىء لأصله لتنمية الموارد الذاتية وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء خطة رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية واستعراض الإجراءات التي تمت للانتهاء منها في مواعيدها المحددة مع مراعاة المقاييس والمواصفات الهندسية لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مسؤولي الطرق ورؤساء الوحدات المحلية وحصر الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة وإدراجها بالخطط الاستثمارية القادمة، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة في إصلاح وتطوير ورفع كافة الطرق بها.