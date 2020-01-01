شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: «مهمتنا تلبية احتياجات أهالينا والوفاء بجميع متطلباتهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول أيام العام الميلادى الجديد 2020 خاطب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أبناء المحافظة قائلاً «مهمتنا جميعاً الإرتقاء بالمحافظة وتلبية إحتياجات أهالينا والوفاء بجميع متطلباتهم».

وفي كلمة وجهها لجموع المواطنين بالمحافظة لتهنئتهم العام الميلادي الجديد 2020، تمنى أن يكون هذا العام عام خير وسلام لمصر وأن يحقق الجميع كل الأهداف والمتطلبات بجانب تحقيق العدالة للإرتقاء بالوطن.

أشار المحافظ أن العام الماضي 2019 كان عام مليء بالتحديات والعمل الدؤوب والسعي والجد والإجتهاد والذي ظهرت إحدى نتائجه من خلال حصاد محافظة الشرقية أربعة من الجوائز في التميز المؤسسي والفردي بمسابقه «جائزة مصر للتميز الحكومي» في نسختها الأولي، وإن دل هذا فيدل على مدى إخلاص العاملين في كافه القطاعات بالمحافظة ورغبتهم الصادقة في رفع إسم الشرقيه وتتويجها وسط محافظات الجمهورية.

أستطرد المحافظ قائلاً «عايشنا الواقع بكل ما فيه تعرفنا على المشكلات والإحتياجات وحصرناها إعتمادنا على ما هو متاح من إمكانيات ووضعنا أولويات المستهدف تحقيقه من خلال خطه إستراتيجية طموحة إستطاعت ترسيم الحدود والأطر العامة والتخصصية لمحافظة الشرقية لتحقيق التنمية المستدامة بها فكانت الخطة الإستراتيجية لمحافظة الشرقية (2019/2023 ).

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إستكمل المحافظ لقد كان توجيه القيادة السياسية لنا ودعمنا والشد من أزرنا هو الدافع الحقيقي للتعامل بقوة فيما كلفنا به من مهمات وبالأخص بعض الملفات التي أهملت لسنوات طويلة كإسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة والذي كان له مردوداً إقتصادياً لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمه ابناء المحافظه، ومردوداً معنوياً لترسيخ معانى الولاء والإنتماء والحرص والحفاظ على كل شبر من أرض محافظة الشرقيه الجزء الأصيل من مصرنا الحبيبة.

إسترسل المحافظ لقد كان عام 2019 عام الغرس وترسيخ السياسات العامة للدولة وتطبيقها بالمحافظة، لقد كان توجيه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم من أهم وبادره أولوياتنا جميعاً في المحافظه، فتم فتح أكثر من قناة للتواصل المباشر مع المواطنيين سواء بتواجدي المستمر وسط أبناء المحافظة في جميع المراكز والمدن والقري والعزب أو من خلال نافذه التواصل الإلكترونية ( واتس آب) أو مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.

أكد محافظ الشرقية أنه لم يعد هناك ما يخفى على المواطن أو وسائل الإعلام المختلفه لأننا أتبعنا مبدأ المكاشفة والمصارحة والشفافيه لما يدور بالمحافظة أو يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات .

وقال المحافظ لقد إستطاعت المحافظة من خلال إتباع السياسة الرشيدة للدولة وحتى عام 2019 أن تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ المشروعات الخدمية في قطاعات (الصحة –التعليم- مياه الشرب والصرف الصحي- الطرق والكباري ) لقد وصل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المختلفه والمحتاجه بالمحافظه إلى نسب تصل إلى (45 %) بعد إن كانت في عام 2014 م لا تتعدى(14 %) ونسعى إلى أن تصل هذه النسبة بحلول عام 2022 إلى (65 %) حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بحجم الإهتمام الذي تولية له الدولة ومعدل الإنجاز المتحقق على أرض المحافظة.

وفي ختام كلمته وجه المحافظ جميع المسئولين والمواطنين بمحافظة الشرقية إلى ضرورة التصدي للفساد وإجراء المحاسبة الشخصية والتقييم الذاتي للأداء إذا أردنا الإرتقاء بأنفسنا ومؤسساتنا ومحافظتنا الأصيلة، قائلا ( فلنكن جميعاً على قلب رجل واحد ملتحمي الأيادي رافضين لأى قوى تود الدفع بنا إلى الوراء وليكن شعارنا إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وبذل أقصى ما أوتينا من طاقات)، أعلم أن التحدي كبير لكنني أدرك أنكم تمتلكون إصرار وعزيمة كبيرين وأنكم قادرون على صهر وقهر الصعاب وأؤمن أن حبكم وإخلاصكم لهذا الوطن الغالي هو دافعكم الحقيقي للعمل والإجتهاد فالوطن الذي كان ومازال مرفوع القامة لن نسمح لأى قوى فردية أو جماعية داخلية أو خارجية أن تنال منه مثقال ذرة فشرفنا وكرمتنا من عزة وكرامة وشرف هذا الوطن الغالي الحر الأبي.