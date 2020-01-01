شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يضع حجر أساس توسعات محطة مياه «سمنود» بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، حجر أساس توسعات محطة مياه سمنود «المرشحة الجديدة» بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، وذلك لإضافة قدرة ٥٠٠ ل/ث ليصبح إجمالى قدرة المحطة ١٠٠٠ ل/ث بعد الانتهاء من أعمال التوسعات وذلك خلال عام.

كما تفقد محافظ الغربية معمل المحطة الخاص بإجراء التحاليل الدورية للمياه بالمحطة والشبكات وأخذ عينات من منازل المواطنين للتأكد من جودتها للاستخدام، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المحطة تم افتتاحها عام ٢٠١٣ بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه ومقامة على مساحة ١٠ فدادين بقدرة ٥٠٠ ل/ث، كما أنها تخدم مركز سمنود بأكمله بإجمالى طول شبكات ٦٧كم، بالإضافة إلى أنها تخدم خط قرى شبرابابل والجمالية بمركز المحلة الكبرى وعزب عجوة بمركز زفتى.

وعقب وضع حجر الأساس استمع محافظ الغربية إلى شرح عن مشروعات مياه الشرب والصرف الجارية بنطاق المركز للتعرف على نسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهها للعمل على إزالتها.

وفى هذا السياق، أكد محافظ الغربية أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والرصف تمثل أولوية في العمل خلال الفترة الحالية لكونها مشروعات خدمية تمس حياة المواطن اليومية بصفة مباشرة، مشدداً على أن تكون جميع الأعمال محددة وفق جداول زمنية للانتهاء، مشيراً إلى عدم سماحه بأى تقاعس يؤثر على انتهاء المشروعات الجارية بالمحافظة في توقيتات نهوها، مقدماً الشكر لجميع القائمين على العمل في المحطة والشركة المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة.