شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 230 مليون جنيه لتطوير الطرق العام المالي الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تخصيص ٢٣٠ مليون جنيه، لتنفيذ أعمال الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية، لاستغلالها للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التي تم رصد حاجتها للتطوير.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح، والسكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى المديريات.

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وأشار «راشد» إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع شكري القواتلى، والجيش، والمدبح، بمركز ومدينة العياط، حيث تم تخصيص ٨ ملايين جنيه كاعتماد أولى للبدء في تنفيذ أعمال الرصف بهم، إلى جانب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى، بشوارع يوسف السباعى، والجيش، والكرنك، بمركز ومدينة الصف، تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال الرصف لهم .

وأكد المحافظ أهمية اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب، من أجل التكاتف والتعاون للعمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ولتحقيق مستوى معيشي أفضل ينال رضاء المواطنين، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية مزغونة بالبدرشين، وجاري العمل على تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية.

وانتهت المحافظة من رفع 200 طن مخلفات بطريق مصرف ترسا الكنيسة، بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس، وذلك خلال حملات استمرت على مدار يومين.

وجاءت تلك الحملات استجابة لمطالب المواطنين، إضافة إلى رفع 400 طن مخلفات من منطقة أرض المطاحن، من خلال هيئة النظافة والتجميل، وذلك عقب الجولة، التي قام بها المحافظ بالمنطقة للوقوف على حالة النظافة بها.