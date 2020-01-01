شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري» يتقدم ببيان عاجل بشأن إزالة مساكن الصيادين بجوار «بحيرة مريوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن إزالة مساكن الصيادين في منطقة نجع جادو بجوار بحيرة مريوط. وقال النائب في بيانه، الأربعاء، إنه «نطرًا لما يتم الآن من اعمال تطهير وتعميق وازالة أي تعديات تمت على بحيرة مريوط فقد تم ازالة عدد من مساكن الصيادين بهدف نقلهم إلى منطقة الكيلو 26 وهي منطقة بعيدة جدًا عن المناطق السكن والإقامة الأصلية للصيادين من حيث ممارستهم لمهنة الصيد والزراعة وأماكن العمل والدراسة لأبناء الصيادين«. وطالب النائب بـ«تسكين المتضررين بمشروع بشاير الخير في منطقة القباري».

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