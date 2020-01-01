شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال تجديد ورفع كفاءة مستشفى الشاطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأربعاء، أعمال تجديد ورفع كفاءة الدور الرابع بمستشفى الشاطبي الجامعي بقيمة 20 مليون جنيه بطاقة 90 سرير.

وفى كلمته، أشاد «الكردي» بالمجهود الكبير الذي تبذله إدارة كلية الطب بجامعة الإسكندرية وإدارة المستشفيات بالجامعة في تطوير المستشفيات بصفة مستمرة لتقديم الخدمات الطبية المرجو منها على أكمل وجه لكافة المرضى بالإسكندرية والمحافظات المجاورة في كل التخصصات الطبية، كما ناشد كافة منظمات المجتمع المدني بضرورة المشاركة من خلال تشكيل مجلس أمناء للمستشفيات الجامعية بالمحافظة وذلك بغية متابعة سير العمل بها وقياس أدائها وتلبية احتياجاتها والإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلاليتها.

ولفت إلى أن مشكلة المستشفيات الجامعية تكمن في مصاريف التشغيل وليست في المصاريف العلاجية، كما هنأ الكردي كلية الطب على البرنامج الطبي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر بإنجلترا، مشيراً إلى أنها ستكون نواة لتطوير البرامج الدراسية في عدد كبير من التخصصات الطبية، مؤكدا أن سترى النور خلال سبتمبر 2020.

في ختام كلمته، أكد «الكردي» أن الجامعة تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات العالمية المتميزة لإكساب الطلاب الدارسين به مهارات تواكب تطور سوق العمل، وتوفير فرص العمل الدولية لهم.

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وفي نهاية جولته تفقد الكردي مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد للوقوف على مدى احتياجات ومطالب المستشفيات والتأكيد على انتظام عمل داخل منظومة الصحة بالإسكندرية.

فيما أكد الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب أن افتتاح أعمال الدور الرابع بمستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، جاء بعد توقف دام لفترة كبيرة، مؤكداً أن هناك خطة لتطوير المستشفيات بقيمة 14 مليون جنيه، لافتاً أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى الأطفال الجامعي بالكامل، وتجديد مستشفى النساء والتوليد، وسيتم تجديد مستشفى الحضرة.

وأكد «نبيل» أن شهر مارس القادم سيشهد مؤتمرًا عامًا لمستشفيات جامعة الإسكندرية وسيكون على غرار مؤتمر الشباب، حيث ستعرض كل مستشفى خطتها لمدة خمس سنوات قادمة، وسيشارك فيه كافة الأطباء والخبراء والمهتمين بالمجال الطبي بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض الدكتور عوني رضوان مدير عام المستشفى، إنجازات المستشفى خلال العامين السابقين، مشيراً إلى أنه تم توريد وتركيب لوحة التحكم الرئيسية لجميع المفاصل والمجففات الخاصة بالمستشفى، وتركيب 2 مغسلة و2 مجفف و2 ديزل وترميم الدور الرابع وسطح المستشفى وتجهيز أسطح الاستقبال وتشغيل استراحة المتبرعين ببنك الدم، ولفت أن المستشفى تستقبل 87407 حالة سنويا بطاقة 229 سرير منها 129 مجاني، و20 اقتصادي، 12640 حالة ولادة، 1149 حالة إجهاض 1025، عيادات الأورام .

حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالإسكندرية.