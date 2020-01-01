شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: غلق باب التقدم الإلكتروني للمرشحين للعمل بـ«كنترولات الثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غلق باب التقدم الإلكترونى للعمل كرؤساء لجان ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة «النظام القديم» للعام الدراسى الحالى 2019/2020 مع استمرار فحص الطلبات المقدمة من المرشحين.

وتبدأ الوزارة التأكد من صحة المستندات المقدمة من المرشحين على أن تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحين خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام الدراسى بالأسبوع الأخير من شهر يناير.

وعقب انتهاء المقابلات الشخصية يتم الاستعلام الأمنى عن الأسماء المقبولة بشكل مبدئى، ليتم فتح باب لقبول الاعتذارات عن المشاركة في أعمال الامتحانات لأسباب صحية مع تقديم التقارير الطبية اللازمة لذلك بالإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة والمديريات التعليمية بالمحافظات.

ويشترط على المرشحين الإقرار بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ومقترح التطوير.

ويشترط ألا يكون المرشح قد تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

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ويشترط أنه يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)، ولابد للمرشح أن يحصل على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

كما يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات فترة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة، ويشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وعلى صعيد متصل، خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الثانوية بالقاهرة والمحافظات سرعة الانتهاء من تسجيل طلاب الثانوية العامة للاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية المقرر عقدها يونيو المقبل، ويستمر الطلاب بتسجيل الاستمارات الإلكترونية كشرط لتحرير الاستمارات الورقية مع بداية الفصل الدراسي الثاني فبراير المقبل.

وخاطبت الوزارة، الطلاب بضرورة الحصول على البريد الإلكتروني وكلمة السر من مقر المدرسة المقيد بها الطلاب ليتمكنوا من تسجيل الاستمارة الالكترونية على موقع الوزارة، محذرة المدارس من ربط تسليم الرقم السري للطلاب وسداد المصروفات المدرسية، مؤكدة أن من يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وبدأت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع كتيب الذي يحدد ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، والذى يتم تحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول الامتحان وأيضًا مواعيد بدء ملء وكتابة استمارة التقدم للاختبارات.

ومن المقرر البدء في وضع تصور جدول امتحانات الثانوية العامة بداية الفصل الدراسي الثاني بعد جمع تصورات ومقترحات الطلاب بالمدارس عن طريق اتحاد طلاب مدارس مصر الممثل الرسمي لطلاب الثانوية العامة.