شكرا لقرائتكم خبر عن طقس بارد وسقوط الأمطار وتطهير الترع بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت محافظة البحيرة طقسًا باردا على جميع أنحاء المحافظة وسقطت الأمطار على عدد من المناطق بالمحافظة، وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص وتكثيف تلك الأعمال خلال موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

وأعلن «المحافظ» عن رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ووجه الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة في رفع الآثار الناجمة أولا بأول، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.