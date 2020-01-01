شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات البيطريين»: 355 مرشحًا بينهم 13 على مقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة مستمرة في تلقى الطلبات التي تم إرسالها بالبريد حتى يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن اللجنة لن تقبل أي طلب تم تقديمه بالبريد بعد يوم 31 ديسمبر، وأن هذه المدة للتأكد من ورود كل أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات المرسلة عبر البريد.

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وأضاف عوض في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تلقت اللجنة حتى أخر يوم لتلقي الأوراق 355 طلب ترشح، منهم 31 لعضوية النقابة العامة فوق السن، وبلغ عدد المتقدمين لمقعد تحت السن 18، بالإضافة إلى 4 مرشحين لمقعد قطاع شمال الصعيد «فوق السن»، و16 لمقاعد القطاعات الخمسة «تحت السن»، و72 مرشح لمقعد النقيب الفرعي في 24 محافظة، باستثناء محافظات القاهرة والجيزة، التي تجرى انتخاباتهم بعد انتخابات باقي المحافظات بعام نظرا لصدور حكم محكمة وقت المجلس السابق بتأجيلها لتتم بعد سنة من الموعد الطبيعي، وقنا لتعرضها للطعن وتجري في 2022».

وتابع: «كما تقدم 110 لعضوية مجلس النقابة الفرعي فوق السن، و91 لعضوية النقابات الفرعية تحت السن، وبالنسبة لمقعد النقيب الفرعي تلقت اللجنة أوراق 13 مرشح هم الدكتور خالد العامري، والدكتور هاني مرعي، والدكتور عبدالعزيز الجوهري، أمين الصندوق، والدكتور حسن حلمي، والدكتور سامي طه، النقيب السابق، والدكتور عصام عبدالشكور، والدكتور أحمد عبدالكريم، والدكتورة حميدة الشيخ، والدكتورة شيرين على ذكي، عضو مجلس النقابة، والدكتور محمد عفيفي خير، والدكتور خالد سليم، نقيب القاهرة الفرعي، وعلاء عبدالرؤوف، وبهاء الغرباوي».

وتجرى انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا «القاهرة، الجيزة، وقنا«.