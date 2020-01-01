الحكومة توافق على بروتوكول بين «الشباب» وشركة هولندية لاكتشاف مواهب كرة القدم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005، فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية «إدارة الأعمال والتسويق الدولي» بجامعة سيناء، ليصبح «كلية إدارة الأعمال».

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول دعم المكون المصري من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية» الموقعة بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسؤولة، بالإضافة لدعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء «مركز مصري – ألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج» داخل جمهورية مصر العربية، ويناط بالمركز توفير المعلومات والاستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصي في كل من البلدين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول مشروع «حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي»، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و9 ديسمبر 2019.

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ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين الهياكل والنُظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولاً إلى حصادها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع «مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات» من المشروعات القومية، وذلك في إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وربطه بمخرجات البحث العلمي.

ويستهدف أن تكون «مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات» إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار، سعياً لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس ويحدها شرقاً الطريق الدائري ويحدها جنوباً طريق الميثاق، مشروعات قومية في تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن، للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 90 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التي تم توفيق أوضاعها 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد (وعددها 8 محالج) مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم (فني ومالي) عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم، وذلك ضماناً لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير في أي إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة، سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الاجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة هولندية رائدة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، لتنفيذ مشروع STARS OF EGYPT «نجوم مصر»، وذلك من أجل اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في مجال كرة القدم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياَ من دولتي إنجلترا وهولندا، لافتاً إلى أن المشروع سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة للاعبي كرة القدم بين سني 6 و16 سنة، من خلال إنشاء 16 أكاديمية كرة قدم مستقلة «مراكز تدريب» عالية الجودة في كافة أنحاء الجمهورية، سعياً للمُساهمة في تطوير قطاع الناشئين بمجال كرة القدم، وإمداد المنتخبات القومية بلاعبين على مستوى عالٍ من الأداء، بما يضمن تحقيق إنجازات بكافة المحافل الدولية والعالمية في هذه الرياضة.