شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً لجولاته اليومية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأربعاء، لجان امتحانات كلية الصيدلة رافقته الدكتورة غادة حامد شاكر، عميد الكلية، حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولي، والبالغ عددهم 560 طالبا وطالبة، امتحان مادة المصطلحات الطبية.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب بحلول العام الميلادي الجديد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، ومطالبهم بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المتبعة في اللجان بما يمكن الجميع من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة حامد شاكر، عميد الكلية، إلى أن الامتحانات بالكلية بدأت أعمالها يوم 28 ديسمبر 2019 وتستمر حتي 23 يناير الجاري وتشهد حالة من الاستقرار ولا توجد أي شكاوي من الطلاب داخل اللجان.