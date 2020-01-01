شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2019 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دعم واهتمام الدولة المصرية المتزايد بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة الانفاق عليه باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتقدم وتحقيق التنمية المستدامة، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2019، والذي تضمن عدداً من الإنجازات أبرزها، زيادة حجم الإنفاق السنوي عليه مع التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الجديدة، وكذلك زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات الدولية، فضلاً عن فوز مصر بعدد من المقاعد بمنظمة اليونسكو، وأخيراً استمرار تزايد الدعم المصري للدول الأفريقية في قطاع التعليم.

وجاء في الإنفوجراف، زيادة موازنة التعليم العالي بنسبة 23%، لتصل إلى 47.4 مليار جنيه بمشروع موازنة 2019/2020، مقارنة بـ 38.5 مليار جنيه عام 2018/2019، وبشأن التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الجديدة، فقد تم افتتاح 3 جامعات حكومية جديدة في الأقصر ومطروح والوادي الجديد وبدء الدراسة بهم بتكلفة 750 مليون جنيه، وكذلك افتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، و6 معاهد تكنولوجية خلال العام الدراسي 2019/2020، كما بدأ العمل بـ 3 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية عام 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في حين وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية للمدينة 65%، بتكلفة 4.2 مليار جنيه للمرحلتين، كما بلغت تكلفة إنشاء ٣ جامعات خاصة 2 مليار جنيه وكذلك بلغت تكلفة إنشاء جامعة الملك سلمان 300 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، فضلاً عن أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء جامعة الجلالة بلغت 6.3 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 59% من مباني الجامعة، وكذلك تم تخصيص 500 مليون جنيه من أصل 3.2 مليار جنيه لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خلال العام المالي الجاري.

وأبرز الإنفوجراف، أنه تم إنشاء 89 كلية ومعهد عالي خلال عام 2019، كما بلغت تكلفة إنشاء وتطوير 8 مستشفيات جامعية نحو 266.3 مليون جنيه، في حين تم إدراج 18 تخصصاً جديداً في العام الدراسي 2019/2020، منها الهندسة النووية، وعلم التحكم الآلي، والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالتصنيف الدولي والاعتماد والجودة للجامعات المصرية، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف US NEWS العالمي بنسبة 27.3%، لتصل إلى 14 جامعة عام 2020، مقارنة بـ 11 جامعة عام 2019، وكذلك زيادة عدد الجامعات المصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية طبقاً لتصنيفQS العالمي بنسبة 10%، لتصل إلى 22 جامعة عام 2020، مقارنة بـ 20 جامعة عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز البريطاني بنسبة 5.3%، لتصل إلى 20 جامعة عام 2020، مقارنة بـ 19 جامعة عام 2019، بالإضافة إلى إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 54 تخصصاً في تصنيف «شنغهاي» للتخصصات لعام 2019، في حين زاد عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة 12%، لتصل إلى 140 كلية عام 2019، مقارنة بـ 125 كلية عام 2018.

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أما بشأن البحث العلمي، فقد رصد الإنفوجراف، أن إجمالي حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بلغ 23.6 مليار جنيه عام 2018/2019، كما احتلت مصر المركز 92 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، مقارنة بالمركز 95 لعام 2018، وكذلك احتلت المركز 29 عالمياً في النشر العلمي في النانو تكنولوجي، والمركز 11 عالمياً في مجال تحلية المياه، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة عا

م 2018/2019 نحو 23507 بحث، وكذلك بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة نحو 690 عام 2018/2019، في حين بلغ عدد الباحثين في القطاعات المختلفة 138.5 ألف باحث لعام 2018/2019، بجانب زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم بنسبة 52.3%، بالإضافة إلى أن هناك نحو 25 مركزاً ومعهداً بحثياً تابعاً للوزارات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمناصب والمقاعد التي نجحت مصر في الفوز بها في منظمة اليونسكو، فقد جاء في الإنفوجراف، فوز مصر بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لأفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى عام 2021، وكذلك فوزها بمقعد نائب الرئيس ممثلاً للمجموعة العربية لليونسكو في لجنة الخبراء الحكوميين الدولية، في حين تم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو ضمن 40 دولة.

وأخيراً بشأن دعم مصر للدول الأفريقية في هذا الصدد، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم تقديم 1900 منحة دراسية لأبناء القارة الأفريقية بتكلفة 17 مليون دولار سنوياً، كما تم فحص 1000 حالة من خلال تنظيم قوافل طبية لأفريقيا، وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية في أفريقيا، وكذلك تقديم 50 منحة للشباب الباحثين الأفارقة بتكلفة 12.5 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، علماً بأن هناك 12.5 ألف طالب وافد أفريقي ملتحق بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2019/2020.