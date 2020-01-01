شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر المواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة وابتعدوا عن أعمدة الكهرباء غدًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يميل للاستقرار، حيث يكون مائلا للبرودة أثناء النهار لكن شديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع سقوط أمطار متوسطة الكثافة على الأماكن الساحلية للبلاد ومناطق من الوجه البحري.

وحذرت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الأربعاء، من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية والتي ستسود ابتداءًا من غد حتى يوم السبت، والتي تتمثل في أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتمتد للقاهرة ومدن القناة وسيناء ويصاحب ذلك رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، الأمر الذي يعوق الرؤية على الطرق خاصة السريعة والصحراوية.

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وأضافت أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى من 15 لـ16 درجة.

ووجهت مدير مركز الاستشعار عن بعد نصائح للمواطنين بالتزام الهدوء أثناء القيادة على الطرق، بالإضافة إلى الملابس الشتوية الثقيلة، نظرًا إلى أن زيادة نشاط الرياح يعمل على تزويد الإحساس بالبرودة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية في البحر المتوسط، لأنه سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية، كما أكدت على الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء سقوط الأمطار وإبعاد الأطفال عنها.