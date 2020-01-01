شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة عدم استقرار لمدة 3 أيام وانخفاض بحرارة الجو 5 درجات وأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من غدا الخميس وحتى السبت المقبل، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن القاهرة الكبرى، أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، كما تنشط الرياح مما يزيد الاحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، والفرصة مهيأه لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15-14 والصغرى 09-08

Advertisements

السواحل الشمالية العظمى 15-14 والصغرى 10-09

شمال الصعيد 15-14 والصغرى 06-05

جنوب الصعيد 18-16 والصغرى 08-07

جنوب سيناء 19-17 والصغرى 14-12

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمعة عن سوء الأحوال الجوية ، مؤكدة أنه يممكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفونات الآتية 24646721- 24646719.