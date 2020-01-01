شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم جبلاية القرود فى حديقة للحيوان بألمانيا ونفوق جميع الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مأساة شهدتها حديقة حيوان كريفيلد شمال الراين- ويستفاليا غربى ألمانيا ليلة رأس السنة، حيث اندلع حريق فى جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد ما أسفر عن نفوق كل الحيوانات بداخلها، وقال المتحدث باسم الشرطة فى المدينة وفق لوسائل إعلام محلية، أن العديد من الحيوانات قد قتلوا فى الحريق فيما قال المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن احتمال بقاء الحيوانات على قيد الحياة بعد الحريق ضئيل للغاية.

وقالت حديقة الحيوان: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس.. وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة.. جبلاية القردة العليا احترقت.. لا يوجد أى حيوان على قيد الحياة فى الجبلاية، ومنزل القردة محترق بالكامل بعد الحريق حيث تعيش فيه الغوريلا وأورانجوتان والشمبانزى والقرود الأخرى وتضم أيضًا منطقة خارجية"، مشيرة إلى أن عمال الإنقاذ حاولوا إخماد الحريق لساعات طويلة وما زال سبب الحريق غير واضح وفق معلومات الشرطة الجنائية.



حريق جبلاية القرود فى المانيا



حريق فى حديقة حيوان المانية

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وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح جبلاية القرود بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم الجبلاية قردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات، ونوعا من خفافيش الفاكهة، وطيورا.

جبلاية القرود بعد إخماد الحريق

وعلى جانب آخر، تمكن ألمانيان من إيقاف قطار كهربائى، فى مدينة بون الألمانية، بعد أن فقد سائقه السيطرة عليه، ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، اقتحم راكبان مقصورة السائق بعد اكتشافهما أن القطار الكهربائى اجتاز 8 محطات دون توقف خلال ليلة الأحد الماضية، وحاول الرجلان دون جدوى تفعيل نظام فرامل الطوارئ ونبّها الشرطة نحو الساعة 11,40 مساء.

واكتشف الراكبان أن السائق كان فاقداً الوعى وتمكنا من إيقاف القطار عن طريق التواصل عبر الهاتف مع شركة النقل العام "إى دبليو بى"، وقال أشوك سريداران، رئيس بلدية مدينة بون: "لقد فعلا الشيء الصحيح وأنقذا الأرواح، فيما أوضحت شركة النقل المشغلة للقطار الكهربائى، أنه لا يمكن للركاب تشغيل نظام الفرامل تلقائياً كما هى الحال فى القطارات العادية والسائق هو الوحيد الذى يمكنه القيام بذلك.