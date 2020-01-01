شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية وتستمر حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية اليوم ، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك وفق تقرير معهد بحوث الموارد المائية، والذى يشير إلى احتمالات سقوط أمطار بكثافة على مناطق متفرقة من المحافظة اليوم الأربعاء، وتوقعات بسقوط أمطار يومى الخميس والجمعة.

وقامت شركة الصرف الصحى برفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس السيئ بالإسكندرية، حيث تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومنطقة شرق ومنطقة منتزه ثان بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الحركة المرورية ومتابعة رفع تجمعات مياه الأمطار الشتاء الغزيرة التى شهدتها المحافظة، وتم المرور على مناطق الشاطبى الإبراهيمية ودوران شيراتون المنتزة والمعمورة مرورًا بنفق 45 والرأس السوداء وشارع جمال عبد الناصر والفنون الجميلة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت، منذ أمس هطول الأمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، خاصة وسط و شرق الإسكندرية وبعض المناطق غربا.

وقامت الأجهزة التنفيذية بأحياء الاسكندرية ، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف الجهود لكسح مياه الأمطار وفتح الطريق أمام السيارات والمارة، بعد أن تعرضت الاسكندرية الأسبوع الماضى إلى نوة الفيضة الصغرى التى تسببت فى خروج مياه البحر لطريق الكورنيش.



اعمال الشفط

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العمل على الكورنيش



اللواء حمدى الحشاش