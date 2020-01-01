شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقر التعاقد على توريد وتركيب 8 محالج بخطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقى المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد (وعددها 8 محالج) مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتى حصلت على أعلى تقييم (فنى ومالى) عند البت فى العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم، وذلك ضماناً لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أوعلى المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الاجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.

Advertisements

ووافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة هولندية رائدة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، لتنفيذ مشروع " "STARS OF EGYPT "نجوم مصر"؛ وذلك من أجل اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة فى مجال كرة القدم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياَ من دولتي إنجلترا وهولندا، لافتاً إلى أن المشروع سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة للاعبي كرة القدم بين سني 6 و16 سنة، من خلال إنشاء 16 أكاديمية كرة قدم مستقلة "مراكز تدريب" عالية الجودة في كافة أنحاء الجمهورية، سعياً للمُساهمة في تطوير قطاع الناشئين بمجال كرة القدم، وإمداد المنتخبات القومية بلاعبين على مستوى عالٍ من الأداء، بما يضمن تحقيق إنجازات بكافة المحافل الدولية والعالمية في هذه الرياضة.