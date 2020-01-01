شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطبيق الضوابط وفتح أسوق جديدة وراء زيادة الصادرات لـ5.4 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة تستطيع مصر النجاح في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية لزيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، موضحا إنه تم فتح ما يقرب من 12 سوقا خارجيا أمام ما يزيد عن 20 صنف من الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2018/2019، مما أدى إلى زيادة صادرات الخضر والفاكهة إلى أكثر من 5.4 مليون طن.

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، إنه تم فتح أسواق كندا لصادرات الطماطم، وتصدير الثوم إلى إندونيسيا والموالح والعنب لدولة أورجواى، وتصدير العنب إلى الهند وتصدير تفل البنجر والعنب إلى الصين والجريب فروت إلي أستراليا والموالح إلي ميانمار، والموالح إلي تيمور الشرقية وفتح الأسواق التركية أمام البطاطس والبصل وشتلات المانجو، وتصدير الموالج والبطاطس والعنب والبصل إلى صربيا والثوم إلى البرازيل والخضر والفاكهة إلى اليابان.

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وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، إن الجهود المبذولة من قبل الحجر الزراعى المصرى نجحت في فى زيادة صادرات الخضر والفاكهة الى اكثر من 5.4 مليون طن، ورفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وتخفيض نسب الفحوصات الإضافية التي تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية فضلا عن رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية لدول الخليج العربي واستئناف تصدير البصل المصري للسعودية، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التصدير للحاصلات الزراعية دليل علي تطبيق معايير صارمة علي الصادرات الزراعية إلي الخارج تعتمد علي الشفافية في تطبيق هذه المعايير.

وأضاف العطار، إنه بفضل جهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي فقد تم رفع محصول الفراولة من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل الى 10 % لمدة جاوزت 7 أعوام ، ورفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل الى 20 %، والنجاح في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق انتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي منذ عام 2015.